Picchia la moglie e la rapina di 200 euro. In carcere un 47enne residente in provincia di Napoli. Il 9 marzo scorso gli uomini del Commissariato di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti del marito della donna.

Casal di Principe, picchia la moglie e le ruba 200 euro: arrestato

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali nei confronti della compagna convivente. Le indagini hanno avuto inizio a seguito della denuncia presentata dalla vittima che, dopo essere scappata dalla propria abitazione, si è recata presso il presidio di Polizia e ha raccontato l’incubo vissuto nei mesi precedenti.

La donna in particolare ha riferito di essere stata picchiata dal compagno, strattonata e scaraventata a terra. L’episodio più grave risale al 20 febbraio scorso quando, in forte stato di agitazione, nonostante il diniego della vittima, l’aggressore è entrato in casa sfondando a calci il portoncino d’ingresso.

Una volta all’interno, ha minacciato e aggredito la moglie, mettendole le mani alla gola, colpendola con calci alle gambe e alla pancia. In questa circostanza le ha sotratto con violenza la somma di 200 euro per poi darsi alla fuga.

Le indagini

Anche grazie alle testimonianze raccolte, gli investigatori hanno potuto ricostruire i trascorsi traumatici della donna, costretta a un regime di vita insostenibile fatto di privazioni, umiliazioni, sopraffazioni e vessazioni di ogni genere. Da qui, sulla base delle indagini condotte, è scattato il provvedimento della Procura di Napoli Nord nei confronti del marito-orco.