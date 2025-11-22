Sequestrata officina abusiva a Casal di Principe. I carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello sversamento e del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, hanno deferito in stato di libertà un 58enne del posto, titolare di una carrozzeria risultata priva delle necessarie autorizzazioni.

Casal di Principe, scoperta carrozzeria abusiva: scatta sequestro. Denunciato il titolare

Durante i controlli, i militari hanno riscontrato l’assenza della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti e la presenza di materiale derivante dall’attività di lavorazione, tra cui oli esausti, componenti meccaniche, barattoli di vernice e paraurti di autoveicoli. Individuata inoltre una cabina adibita a verniciatura totalmente abusiva. L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale. Il 58enne è stato anche denunciato per furto di energia elettrica, poiché dai controlli è emerso un allaccio diretto alla rete pubblica.