Morto dopo una caduta di tre metri. Ennesima morte bianca in Campania. Questa volta a Casal di Principe, nell’agro aversano. A perdere la vita G.Di Bona, operaio 62enne deceduto nel cantiere edile dove stava lavorando.

Tragedia a Casal di Principe, cade da tre metri: operaio deceduto dopo volo in un cantiere edile

A fornire dettagli sull’incidente fatale è Edizione Caserta. Per cause ancora in corso di accertamento, il 62enne ha messo un piede in fallo mentre stava per cadere da un’altezza di alcuni metri. L’allarme è stato lanciato dai colleghi e immediatamente sono stati attivati i soccorsi.

L’ambulanza ha trasportato il ferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Tuttavia le sue condizioni sono apparse da subito disperate e purtroppo nelle ultime ore è giunta la notizia che nessuno voleva ascoltare. Ora sulla salma potrebbe essere disposto l’esame autoptico. Indagano i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.