In corso operazioni di scavo a Casal di Principe, non lontano da corso Umberto, alle spalle dell’area mercatale. Secondo le prime indiscrezioni, si cercherebbero i resti di un corpo.

Casal di Principe, si scava dietro l’area mercatale: si cerca un corpo

A coordinare l’operazione – come spiega Edizione Caserta – è la Dda partenopea. L’attività di scavo vede impegnati alcuni escavatori unitamente ai mezzi dei Vigili del Fuoco, alla presenza dei carabinieri della locale Compagnia e degli agenti del commissariato di polizia del posto.

Su precise indicazioni i militari dell’Arma sarebbero alla ricerca dei resti di un corpo. Non è chiaro chi abbia fornito dettagli sul punto in cui scavare e a chi appartiene il cadavere che si sta cercando. Non si esclude al momento alcuna pista, neanche quella di matrice camorristica.