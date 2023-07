Sono ore di apprensione a Casal di Principe per una ragazza di appena 24 anni, Ada, finita in coma dopo aver dato alla luce il suo bambino.

Casal di Principe, 24enne partorisce e va in coma: è in fin di vita

Non si conoscono le circostanze del parto. Ciò che è certo è che Ada ha partorito ma poi sono sopraggiunte delle complicazioni che hanno compromesso il suo quadro clinico. La giovane è finita in stato di coma dopo aver dato alla luce suo figlio ed è in pericolo di vita.

Sui social è partito il tam-tam nelle ultime ore a sostegno della ragazza. C’è chi ha lanciato un appello alla cittadinanza per pregare e sperare in un miracolo. “Preghiamo perché si salvi e riesca a riabbracciare il suo bambino”, scrive Gianfranca.