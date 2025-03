Casal di Principe, forza il posto di blocco in scooter e tenta di investire carabiniere: arrestato 22enne

Il 22enne di Casal di Principe, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella mattinata odierna dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri ed aver tentato di investire, con il suo scooter, uno dei militari.

Casal di Principe, 22enne forza il posto di blocco e scappa: arrestato dopo inseguimento

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, impegnati nell’esecuzione di controlli alla circolazione stradale in via Bari hanno imposto l’alt al 22enne che, alla guida di uno scooter Honda SH, stava procedendo verso di loro velocità sostenuta.

Il giovane, appena si è accorto di aver attirato l’attenzione dei militari e che uno di loro gli stava intimando di fermarsi mostrando la paletta segnaletica, invece di decelerare e accostare ha accelerato pericolosamente tentando di investire il carabiniere che, per mettersi in salvo, è caduto rovinosamente al suolo. Dopo aver forzato il posto di blocco il giovane ha proseguito la sua corsa alla guida dello scooter, tentando di far perdere le proprie tracce per le vie cittadine.

Subito identificato grazie alla targa e a dati del suo veicolo è stato inseguito per alcuni chilometri fino a quando i militari, raggiunta la sua abitazione, sono riusciti a bloccarlo. Il giovane, condotto in caserma, dopo le formalità di rito è stato ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.