Casal di Principe, fermato per un controllo: 21enne trovato con droga e pistola a salve

Nella mattinata odierna, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casal di Principe, fermato per un controllo: trovato con droga e pistola a salve

Il giovane viaggiava a bordo di una Hyundai Atos quando, alla vista dei militari, ha mostrato segni di evidente nervosismo: pallido in volto e insofferente, ha cercato di opporsi al controllo rifiutandosi inizialmente di scendere dall’auto. Il comportamento ha insospettito i carabinieri che, dopo una perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto un grammo di cocaina suddiviso in tre dosi e un grammo di hashish.

Nascosta nella cintura dei pantaloni, il 21enne custodiva anche una pistola a salve calibro 22 marca FIE, completa di caricatore e colpi a salve. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altri due grammi di cocaina già confezionati in nove dosi, oltre a due bilancini elettronici di precisione, chiaro segnale di un’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.