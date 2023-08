CASAL DI PRINCIPE. Una macabra scoperta quella fatta qualche giorno fa a Casal di Principe. Una donna è stata ritrovata mentre vagava nei pressi della chiesa di San Nicola di Bari con i vestiti sporchi di sangue e con in mano un sacchetto, con dentro il feto di pochi mesi appena partorito, ovviamente morto.

Una vicenda dai contorni ancora non chiari. La donna è una 41enne di origine marocchina ed è attualmente ricoverata all’ospedale Moscati di Aversa in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Donna in strada con un feto nel sacchetto a Casal di Principe

La 41enne è irregolare sul territorio. Al momento è piantonata in ospedale. Non è chiaro se si sia trattato di un aborto spontaneo o indotto. La perizia servirà a chiarire questo dettaglio rilevante.

La Procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia con il corpicino che è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’accertamento medico legale.

Mercoledì la donna è stata vista da alcuni passanti mentre vagava con il sacchetto con il corpicino senza vita del figlio, così poco dopo è intervenuto il 118, i cui sanitari hanno fatto la macabra scoperta.