Casal di Principe, aggredisce la polizia durante un controllo: aveva droga, coltelli e tirapugni

Momenti di forte tensione a Casal di Principe, nel casertano, dove un uomo è stato denunciato dopo essersi scagliato contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti in seguito a una segnalazione dei residenti. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 11 gennaio, lungo una strada del centro cittadino.

La segnalazione dei residenti e l’intervento della polizia

Alla centrale operativa della Polizia di Stato era arrivata una chiamata per una persona in evidente stato di alterazione sulla pubblica via. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, che ha trovato un uomo di origini nigeriane mentre simulava esercizi fisici in mezzo alla strada. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, per poi dimenarsi e tentare l’aggressione. È nata così una colluttazione, durante la quale un poliziotto è caduto a terra riportando una contusione al ginocchio e la frattura di un dito della mano.

Droga e armi addosso: scatta la denuncia

Una volta immobilizzato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto dieci involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi, oltre a un tirapugni in metallo e tre coltelli privi di manico. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere.