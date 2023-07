Caos e assembramenti questa mattina all’esterno dei servizi sociali del Comune di Giugliano. In tanti si sono radunati presso la sede di via Palumbo sia per chiedere informazioni relativamente alla sospensione del reddito di cittadinanza sia per la carta dedicata a te, la prepagata destinata all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità per 382,50 euro.

La carta non è richiedibile dal cittadino, i beneficiari vengono individuati dall’Inps e dai comuni. Ma stamane a Giugliano in tanti si sono recati per chiedere info visto che durante la scorsa settimana si sono registrati momenti di caos agli uffici postali proprio per la consegna della card.

Non solo la carta per la spesa ma c’è anche chi si è rivolto ai servizi sociali per chiedere info per la sospensione del reddito di cittadinanza.