Carolyn Smith è una ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, nota in Italia prettamente per aver ricoperto il ruolo di presidente di giuria nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, a cui partecipa sin dal 2007. La donna lotta contro una grave malattia da tempo, cercando di mostrarsi sempre forte e combattiva nella sua battaglia più importante.

Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Carolyn.

Carolyn Smith: chi è, età

Carolyn Smith è nata il 16 novembre 1960, sotto il segno dello Scorpione, a Glasgow, in Scozia. La sua carriera di ballerina comincia all’età di 5 anni con la danza classica: contemporaneamente pratica atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Ha 61 anni ed è alta 170 cm.

Diviene specialista in balli latino americani: a soli 15 anni, infatti, arrivano i primi successi: è finalista ai campionati Europei, dove si piazza al settimo posto e prende parte a diverse altre competizioni, tra cui i campionati del Mondo.

Si trasferisce in Italia nel 1982 e si dedica all’insegnamento di ballo. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e in Gran Bretagna. È inoltre giudice internazionale, per le danze latino americane.

Carolyn Smith: Ballando con le stelle

Dal 2007, riveste il ruolo di presidente di giuria del talent show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Carolyn Smith: marito, figli

In merito alla vita privata di Carolyn, è noto che sia stata sposata giovanissima con un collega, dal quale si è separata pochi anni dopo. Molti anni più tardi, è convolata a nozze, invece, con l’attuale marito Tino, il cui nome completo è Ernestino Micheliotto. Insieme vivono a Padova.

Carolyn Smith: malattia

Nel novembre 2015, Carolyn Smith ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. Per questo problema personale che l’ha colpita, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare.

Nel 2017, ha pubblicato con Harper Collins il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”, termine che viene da lei adoperato per definire il cancro al seno.

Carolyn Smith: Instagram

Carolyn Smith è seguita su Instagram da quasi 300mila followers. E’ molto attiva sui social: condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale, decidendo di mostrare anche momenti più drammatici della sua esistenza, come quelli in cui combatte contro il tumore.