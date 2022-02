La corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti non accenna a fermarsi. Dati alla mano, il gasolio ha superato la soglia di 1,7 euro al litro. La benzina in modalità self service ha raggiunto il valore di 1,835 euro al litro. Un nuovo primato che non accadeva dal marzo 2013.

Caro carburanti a Napoli, un pieno costa sempre di più: la mappa dei distributori più convenienti

Secondo i dati forniti dall’osservaprezzi carburante del Mise, aggiornati a febbraio 2022, ci sono distributori di benzina che resistono ai rincari e offrono carburante al di sotto di 1,7 euro al litro. A Napoli, ad esempio, se ne contano dieci.

In via Cilea si trova il distributore più conveniente di Napoli: AB Carburante, dove il costo è fermo a 1,592 euro al litro. A seguire ci sono Totalerg dei fratelli Di Benedetto, in via Nicolini, dove il prezzo della benzina è pari al 1,678 euro al litro, e il distributore Q8, in via Volpicella, con 1,709 euro al litro.

Al quarto posto vi è un altro punto Q8, l’Easy Ponticelli situato in via delle Ville Romane: qui la benzina costa 1,719 euro al litro. Stesso prezzo della verde venduta da Totalerg, in via Don Bosco.

L’Ewa Capodichino di via Caserta al Bravo vende invece il carburante a 1,725, mentre è di 1,749 euro al litro il prezzo della benzina comunicato dal distributore Mylton di via Argine. Stesso prezzo per ben tre distributori con il marchio IP: quelli situati in via Andrea Doria, via Cavalleggeri e via Traiano.