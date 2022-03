I rincari nelle bollette di luce e gas rischiano di mettere in ginocchio centinaia di famiglie napoletane. E così il Comune di Napoli, per evitare che la crisi abbia effetti devastanti sulla fasce più deboli, metterà a disposizione un bonus pari a 600 euro.

Caro bollette, il piano del Comune di Napoli: bonus di 600 euro alle famiglie in difficoltà

“Stiamo mettendo in campo il “bonus utenze”, visti gli aumenti di gas ed elettricità. Si tratta di finanziamenti arrivati in Comune per l’emergenza Covid – spiega l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese al Mattino -. Il bonus utenze, da 600 euro, si rivolge ai cittadini che hanno un reddito massimo di 6mila euro. Abbiamo messo una sola condizione: che siano adempienti ai pagamenti della Tari. Se non lo fossero non perdono il bonus. Una parte andrà a coprire il mancato pagamento della Tari”.

I fondi – circa 8 milioni di euro – sono destinati ad una platea di 35mila famiglie, circa 150mila napoletani. Chi possiede i requisiti necessari per richiederlo (tra quelli resi noti, quello di avere un reddito massimo di 6mila euro) potrà riceverli direttamente sul conto corrente.

Ma come si fa domanda per richiedere il “bonus utenze”? Il sistema è quello dei buoni spesa, si utilizzerà la stessa piattaforma. Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune a giorni e ci si dovrà iscrivere dimostrando di avere i requisiti.

Bonus spesa

Il caro bollette e l’aumento del costo dei carburanti hanno avuto un impatto elevato sul carrello della spesa dei napoletani. I prezzi di pasta, pane e latte sono accresciuti notevolmente nelle ultime settimane. Non si esclude che il Comune, in vista della Pasqua, possa mettere nuovamente a disposizione i bonus spesa alle famiglie in difficoltà.