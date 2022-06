E’ arrivato il via libera dal consiglio dei ministri al decreto bollette contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas per il terzo trimestre del 2022. Il governo continua dunque a lavorare contro il caro energia.

Tra le misure approvate anche l’azzeramento degli onerali generali di sistema nel settore elettrico e la conferma della riduzione dell’IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno in corso.

Gli stanziamenti del governo contro il caro-energia sono passano da 3.271 a 3.044 milioni di euro. Rispetto alla precedente stesura del decreto è stato inserito un fondo da 116 milioni per il bonus sociale su elettricità e gas. Nel dettaglio, il decreto si articola in cinque misure principalmente per contrastare il rincaro dei prezzi di gas ed elettricità, anche attraverso l’introduzione di sgravi per i nuclei familiari con redditi medio-bassi.

Decreto bollette