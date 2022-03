Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, è una showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. E’ tra le prossime partecipanti a L’isola dei famosi, insieme al figlio Alessandro. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Carmen Di Pietro: chi è, età, biografia

Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, è nata il 24 maggio 1965 a Potenza, sotto il segno dei Gemelli. Ha 56 anni ed è alta 165 cm.

Per esigenze lavorative del padre, Carmen si trasferisce prima a Bologna dove frequenta l’asilo e successivamente a Salerno.

Ha raggiunto la popolarità nei primi anni novanta grazie alle sue partecipazioni televisive con Gianni Ippoliti, su Rai1 con Le sfumature di Ippoliti e su Rai 3, con Spazio Ippoliti. Dopo l’affermazione come attrice in diversi spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche, ha anche lavorato come conduttrice in diverse trasmissioni televisive locali. Sale alla ribalta delle cronache per avere dichiarato, nel 1997, che una delle protesi del seno era esplosa in un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

Dal 2001 al 2002 è presente costantemente come opinionista nel programma La vita in diretta (Rai 1) e, dal 2002, sempre come opinionista, è presente anche a L’Italia sul 2 (Rai 2). Dal 2004 al 2007 partecipa ai programmi di Teo Mammucari Libero (Rai 2) e Distraction (Italia 1). Nel 2004 è tra i protagonisti del reality di Rai 2 L’isola dei famosi.

Nel 2005 è nel cast di Domenica in, presentato da Mara Venier, in qualità di soubrette. Dal 2011 al 2013 è opinionista nel programma di Rai 1 Verdetto finale. Per tutto il 2014, è ospite di Barbara D’Urso in Pomeriggio Cinque, su Canale 5.

Carmen Di Pietro: Isola dei famosi

Nel 2022, partecipa alla sedicesima edizione de L’isola dei famosi insieme al figlio Alessandro. Il reality prevede nella nuova edizione la presenza di coppie e single.

Carmen Di Pietro: marito, figlio, compagno

Il 17 giugno 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, Carmen Di Pietro sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e personaggio che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana. Il matrimonio fece clamore per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33.

Rimasta vedova il 23 luglio del 2000, successivamente si lega a Giuseppe Iannoni, con cui convola a nozze nel 2015: la coppia ha due figli, Alessandro e Carmelina. Nel 2017, i due si separano.

Da luglio del 2019, pare sia fidanzata con il modello e personal trainer italo-venezuelano Matteo Alessandroni, di 29 anni più giovane di lei.

Avrebbe avuto una relazione segreta con Maradona, durata un anno e mezzo.

Carmen Di Pietro: Instagram

Su Instagram, Carmen è seguita da circa 500mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.