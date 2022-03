Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro. Il ragazzo parteciperà all’Isola dei famosi insieme alla madre. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Alessandro Iannoni: chi è, età, padre, Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni è nato nel 2003: ha pertanto 19 anni ed è il primogenito di Carmen Di Pietro, opinionista dei salotti televisivi. Il padre è Giuseppe Iannoni, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto, anche dopo la separazione dei suoi genitori. Ha una sorella, Carmelina, nata nel 2008.

Il giovane ha lasciato casa appena maggiorenne, su decisione della madre che ha voluto che il figlio andasse a vivere da solo, per evitare di diventare un “bamboccione”.

Alessandro Iannoni: Isola dei famosi

Il giovane è pronto per vivere una nuova esperienza in un contesto televisivo, a lui del tutto nuovo. E’ infatti la prima apparizione per Alessandro in un reality: nel 2022, è nel cast de L’Isola dei famosi insieme alla madre Carmen Di Pietro. I due parteciperanno come coppia alla sedicesima edizione.

Alessandro Iannoni: fidanzata

Riservato per carattere, non sono note informazioni in merito alla vita privata di Alessandro. Probabile che si possa scoprire l’esistenza di una fidanzata durante l’edizione de L’isola dei famosi.

Alessandro Iannoni: Instagram

Alessandro ha un suo profilo personale sui social: attualmente, il suo account è seguito da oltre 5mila followers, numeri destinati probabilmente a crescere con la sua prima apparizione televisiva.