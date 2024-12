Carla Ciccarelli nuovo presidente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ieri l’insediamento

Napoli. La professoressa Carla Ciccarelli è stata nominata di recente presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Una scelta di grande significato per la cultura musicale della città e dell’intera regione Campania. Figura di riferimento nel mondo dell’istruzione, la giuglianese Carla Ciccarelli, già consigliere di amministrazione del Conservatorio, metterà disposizione dello storico luogo di formazione la sua esperienza in ambito educativo e amministrativo e lo traghetterà verso un futuro caratterizzato dalla innovazione.

A sottolineare l’importanza di questa nomina, il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello, che ha definito la nomina della professoressa Ciccarelli, una scelta che evidenzia l’attenzione del Ministro Bernini nei confronti della classe dirigente campana, premiando l’esperienza e la professionalità.

La professoressa Ciccarelli insediatasi ieri, lunedì 30 dicembre, come nuovo Presidente del Conservatorio San Pietro a Majella, ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento a tutte le componenti del Conservatorio e commentato la nomina: “Oggi inizio con grande onore il mio mandato come Presidente del Conservatorio ‘San Pietro a Majella’, consapevole della responsabilità che comporta e dell’importanza di questo prestigioso istituto nella formazione dei talenti musicali. Prima di tutto, desidero esprimere il mio sincero e profondo ringraziamento al Ministro Annamaria Bernini per la fiducia che mi è stata accordata. Mi sembra doveroso rendere omaggio a chi mi ha preceduto in questo ruolo, in particolare al mio predecessore, Luigi Carbone, un sincero ringraziamento va a tutte le persone che, nel corso degli anni, con dedizione, passione e professionalità, hanno contribuito al successo e al prestigio del Conservatorio San Pietro a Majella.

Il loro impegno costante ha creato le fondamenta su cui oggi possiamo costruire e raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi.Desidero anche cogliere questa occasione per esprimere il mio sincero e profondo ringraziamento al Direttore Gaetano Panariello, il cui costante supporto, stima e fiducia nei miei confronti sono sempre stati di grande valore. Spero che, insieme a lui, al Direttore Amministrativo Paola Parente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, di intraprendere una collaborazione basata su spirito di squadra e proficua cooperazione, al fine di guidare il nostro storico Conservatorio verso traguardi sempre più ambiziosi e di successo – ha poi concluso – nei prossimi tre anni lavorerò con dedizione per attrarre un numero sempre maggiore di studenti, sia nazionali che internazionali, con l’obiettivo di trasformare il Conservatorio ‘San Pietro a Majella’, in un autentico hub della musica internazionale, un luogo riconosciuto per l’innovazione, la tradizione e l’eccellenza formativa. Confido pienamente nel supporto e nella collaborazione di ciascuno di voi- Docenti, Personale T.A., Studenti e famiglie- per costruire insieme un futuro di successi e consolidare ulteriormente il prestigio della nostra istituzione.

Esprimo, inoltre, la mia gratitudine a tutto il corpo Docente del Conservatorio per il costante impegno e la dedizione dimostrata nei confronti degli Studenti. Sono fermamente convinta che il successo di questo Istituto dipenda, in gran parte, dalla passione e dalla professionalità che ognuno di voi porta quotidianamente nel suo lavoro.

Infine, ma non meno importante, desidero esprimere un sentito ringraziamento agli studenti, senza i quali nessuno di noi sarebbe qui. Auguro loro di continuare un anno accademico sereno, ricco di soddisfazioni e traguardi significativi, che possano essere fonte di crescita e di arricchimento personale”.