Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver esploso tre colpi di fucile contro l’abitazione di una coppia di Carinola, in provincia di Caserta. Alla base del gesto sembrerebbero esserci futili motivi legati a dissidi familiari.

L’episodio si è verificato dopo l’orario di cena, quando la coppia, all’interno della propria abitazione, ha notato l’uomo nel cortile mentre urlava frasi offensive e minacciose. In preda all’ira, il 52enne ha prima esploso un colpo in aria, poi un secondo colpo in direzione della porta d’ingresso, sfiorando uno dei coniugi, e infine un terzo colpo contro la facciata della casa.

In preda all’ira, spara contro casa di una coppia

Dopo l’azione, l’aggressore è risalito sulla propria auto e si è allontanato velocemente. Le vittime, spaventate e illese, non hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma la mattina successiva, temendo che l’uomo potesse tornare, hanno contattato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.

I militari, giunti sul posto, hanno rinvenuto due cartucce esplose e riscontrato danni alla porta d’ingresso e alla facciata dell’abitazione, confermando i segni dell’atto violento. Successivamente, i Carabinieri hanno rintracciato il 52enne presso la sua abitazione, dove hanno sequestrato un fucile da caccia calibro 12 e 20 cartucce compatibili con quelle utilizzate nell’attacco.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi comuni da sparo in luogo pubblico. Le indagini proseguono sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.