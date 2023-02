Ancora violenza tra tifoserie campane. Questa volta a Cardito, dopo la partita Sant’Arpino-Pianura. A documentare le scorribande ultras un residente che ha filmato la scena da un balcone per poi inviare il video al consigliere comunale Marco Mazza.

Scontri tra tifoserie a Cardito dopo il match Sant’Arpino-Pianura

Per fortuna non si registrano feriti, ma le scene riprese dal telefonino sono drammatiche: gruppi di tifosi si inseguono nel traffico, fermano gli automobilisti, vandalizzano le macchine e tengono in ostaggio i passanti, costretti a trovare riparo dentro i negozi. E’ accaduto tutto all’esterno dello stadio di Cardito dopo la fine della partita. Soltanto l’arrivo delle sirene delle forze dell’ordine ha messo in fuga i balordi.

Il consigliere Marco Mazza scrive: «Queste sono solo poche immagini degli scontri di ieri sera al temine della partita Sant’Arpino-Pianura giocata al nostro campo sportivo Vittorio Papa. Non è la prima volta ed oggi ci saranno anche Ercolanese e Savoia. Il nostro stadio è diventato il campo in cui giocano molte società prive di un loro impianto. Tutti questo ci fa onore, ma dobbiamo comunicare ufficialmente alla Federazione Gioco Calcio che per la disputa di queste partite sono necessarie adeguate misure di sicurezza. Senza forza pubblica il nostro campo non va aperto».