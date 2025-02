Cardito, spari contro ristorante: ritrovati tre fori di proiettile

CARDITO. Colpi d’arma da fuoco contro la vetrina di un ristorante a Cardito. Tre i fori di proiettile ritrovati nell’attività di Corso Italia. I fatti nella notte tra mercoledì e giovedì.

Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caivano per i rilievi del caso. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto e ricostruirne la matrice. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del caso e stanno raccogliendo le testimonianze. Utile all’identificazione dei malviventi che hanno esploso i colpi d’arma da fuoco potranno essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.