Momenti di terrore in un negozio di telefonia a Cardito, dove due malviventi armati di pistola con silenziatore hanno tentato una rapina minacciando i dipendenti. L’episodio si è verificato in via Donadio, con l’intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Caivano che ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni e una donna di 46, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Cardito, rapina con pistola e silenziatore in un negozio di telefonia: arrestati in due

I rapinatori, una volta entrati nel negozio, hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro presente in cassa e la merce esposta. Tuttavia, il tempo impiegato per completare l’azione criminosa ha permesso ai carabinieri di intervenire prontamente, facendo irruzione nell’esercizio commerciale e fermando i due balordi.

Bloccati grazie all’aiuto dei dipendenti

Grazie anche alla collaborazione dei dipendenti, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare la coppia di rapinatori dopo una breve ma rischiosa colluttazione. Durante l’arresto, è stata sequestrata una pistola a salve calibro 8, modello 92 fs, modificata artigianalmente per poter sparare e con un colpo in canna pronto a essere esploso. Dopo l’arresto per rapina, i due malviventi sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio.