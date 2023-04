È un giorno di Pasqua all’insegna della tristezza per molti concittadini dell’area nord. Nella giornata di ieri è morto Luigi Salierno, ispettore antincendi e caposquadra esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Cardito.

Lutto a Cardito, muore il vigile del Fuoco Luigi Salierno

I social sono stati inondati di messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere la sua gentilezza e la sua professionalità. I funerali si terranno oggi 9 aprile, alle ore 17 presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, nel comune della provincia di Napoli.

Salierno, molto noto nell’ambiente dei Vigili del Fuoco, usava i canali social anche per informare sulle attività dei Vigili del Fuoco, aggiornando sugli interventi più complessi e con maggiore impatto sulla cittadinanza. “Mi hai lasciato senza parole – scrive Gianni -, non ti conoscevo benissimo, ma i tuoi gesti, i tuoi modi ed il tuo sorriso sono sempre stati molto gentili, solari. Mi sei apparso subito come una gran bella persona, un signore. Fai buon viaggio, anima nobile”.