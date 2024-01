Tre tentati furti in meno di 20 giorni. Questo il triste record che vanta, suo malgrado, l’attività “I Coloniali Iazzetta” di Cardito. L’ultimo questa notte. Cinque uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio che si trova in via Pietro Nenni, non lontano dalla Statale Sannitica, alle 4:20 del mattino. Come si vede chiaramente dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i delinquenti hanno provato a sfondare per diversi minuti la saracinesca dell’attività con un’auto, risultata poi rubata precedentemente a Cercola. Spaventati dalle urla di un residente e dal sopraggiungere di una vettura, sono poi scappati a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e degli addetti alla security.

Casse automatiche, obiettivo dei ladri

L’obiettivo dei ladri era riuscire a portar via le casse automatiche il cui valore ammonta a circa 10mila euro. Quello di questa notte è il terzo tentativo andato a vuoto. A spingerli, secondo quanto dichiarato dallo stesso proprietario del negozio alla testata online NanoTV, un duplice fine: da un lato appropriarsi delle casse per rivenderle sul mercato nero, dall’altro sbarazzarsi di apparecchi che rendono molto più difficili (se non impossibili) le rapine. A differenza di quelle tradizionali, infatti, le casse automatiche non hanno il tipico cassetto apri-chiudi che lascia più in vista i contanti e rende la zona vulnerabile, ma custodiscono il denaro all’interno di una zona che non può essere aperta a mano. Furti simili sono stati registrati nel corso delle ultime settimane non solo a Cardito, ma anche ad Afragola, Casoria e Caivano.

Furto aggravato a Casoria: due arresti

Proprio ieri a Casoria i carabinieri hanno arrestato due persone per furto aggravato. Si tratta dei fratelli Alessandro e Ciro Svetti, di 41 e di 24 anni. I due sono di Afragola e sono già noti alle forze dell’ordine. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Casoria – allertati dal 112 – sono intervenuti lungo un altro tratto di via Nenni. Il titolare di un’attività commerciale aveva notato i due all’interno del cortile della ditta mentre rubavano delle pedane e un transpallet che stavano caricando sulla propria Apecar. Pochi minuti e i carabinieri arrivano e bloccano i due. Sono stati arrestati e in attesa di giudizio. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso che i carabinieri hanno rinvenuto.

Le immagini