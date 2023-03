Cardito, colpi di mitra in un condominio: cancello sfondato con auto-ariete

Con un’auto-ariete hanno sfondato un cancello e hanno esploso una sventagliata di mitra contro un edificio per poi dileguarsi. Notte di guerriglia urbana a Cardito, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio che ha sconvolto la quiete del Comune a Nord di Napoli.

Il raid è avvenuto intorno alle 5 di oggi, 5 marzo. Secondo una prima ricostruzione, un commando armato ha fatto irruzione in un complesso abitativo al civico 38 di via Antica Belvedere, in pieno centro, dove pare risieda un pregiudicato che però non risulterebbe inquadrato in dinamiche di criminalità organizzata.

Ad agire sarebbero stati in quattro, a bordo di un’auto. E con lo stesso veicolo i malviventi hanno sfondato il cancello in ferro. Una volta entrati, hanno sparato a raffica: una successione di colpi che ha squarciato il silenzio nella notte e messo in allarme centinaia di residenti.

Le indagini

Le indagini sono state affidate agli agenti di Polizia, i quali, durante i rilievi, hanno rinvenuto 22 bossoli a terra, calibro 7.62. I proiettili sarebbero compatibili con quelli di un fucile mitragliatore, presumibilmente un Kalashnikov. Considerate le modalità potrebbe trattarsi di un avvertimento di matrice camorristica, resta però da chiarire chi sia il “bersaglio” e per quale motivo sia stata eseguita un’azione dimostrativa così eclatante. Gli investigatori sono alla ricerca di immagini utili attraverso la visione delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona per poter risalire ai responsabili.