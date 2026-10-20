Carburanti, in Campania la protesta non si ferma: “Blocchi almeno fino al 27 ottobre”

Non si ferma in Campania la protesta degli autotrasportatori legata alla questione carburanti. I blocchi proseguiranno almeno fino al 27 ottobre, data in cui è previsto un nuovo tavolo tecnico con il Governo.

Carburanti, in Campania protesta no stop: “Blocchi almeno fino al 27 ottobre”

Ad annunciarlo è Vincenzo Parisi, autotrasportatore e rappresentante della delegazione campana che ha partecipato all’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi, insieme alle sigle autonome del settore.

«In Campania i blocchi degli autotrasportatori vanno avanti almeno fino al tavolo tecnico con il Governo in programma il 27 ottobre, poi si vedrà», ha dichiarato Parisi. La mobilitazione, dunque, resta attiva sul territorio regionale, in attesa di conoscere gli esiti del prossimo confronto istituzionale. Il 27 ottobre sarà una data decisiva per capire se ci saranno le condizioni per interrompere la protesta o se gli autotrasportatori decideranno di proseguire con i blocchi.