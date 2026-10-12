Numeri di una strage silenziosa. La Campania è in zona rossa per la sicurezza sul lavoro. Nei primi otto mesi del 2026, si registra un’incidenza di mortalità superiore del 25% rispetto alla media nazionale. Gli ultimi dati dell’Osservatorio Vega Engineering, aggiornati ad agosto 2026, fotografano una realtà drammatica: la regione è tra le peggiori d’Italia, insieme a Calabria e Sicilia.

Morti sul lavoro, Campania maglia nera: +25% rispetto a media nazionale

Da inizio anno ad agosto, in Italia si sono contate 701 vittime totali. La Campania con 50 decessi è seconda solo alla Lombardia che ne registra 76, ma con una popolazione lavorativa decisamente superiore.

Un’emergenza che a livello nazionale colpisce soprattutto le fasce più fragili e i settori storicamente più esposti. Gli over 65 restano i più colpiti per indice di mortalità, mentre l’edilizia si conferma il comparto più letale con 83 morti nelle costruzioni, seguita da trasporti e manifatturiero. Cresce anche il dato delle donne vittime del dovere, +8,6%, e, in modo esponenziale, quello dei lavoratori stranieri, il cui rischio di mortalità è tre volte superiore rispetto ai colleghi italiani.