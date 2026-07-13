La luce drammatica, i contrasti teatrali e il realismo crudo di uno dei geni più tormentati della storia dell’arte prendono vita nel nuovo appuntamento con “Incantesimi Solari” (Edizione 2024). Questo frammento video è un viaggio visivo dedicato a Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. Attraverso immagini fortemente chiaroscurali che richiamano la sua celebre tecnica, la clip cattura l’essenza di un’arte che ha rivoluzionato per sempre la pittura mondiale.

Guarda lo streaming video qui sopra e lasciati avvolgere dal fascino eterno delle atmosfere caravaggesche.