Carabinieri in azione nel casertano. Nella giornata di ieri i militari dell’arma hanno sequestrato diversi fucili da guerra nascosti in un borsone nei pressi di una cabina dell’Enel e della droga.

Carabinieri in azione nel casertano, sequestrate armi da guerra e chili di droga

In Via Santonastaso a Casagiove, un’auto avrebbe lasciato la borsa per poi fuggire via a tutta velocità. All’interno c’erano due FAL cal.7,62 e un mitragliatore di produzione sovietica, tutti con la rispettiva matricola identificativa ma risultati non censiti nelle banche dati di riferimento. Le armi rinvenute, tutte prive del relativo munizionamento, sono state sequestrate. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Casagiove.

A Caiazzo, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni e sequestrato 3 chili di droga. L’uomo era a bordo dell’autovettura quando è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

I carabinieri hanno rinvenuto in una busta in plastica oltre 1 Kg di marijuana e 3 involucri, avvolti in carta stagnola, contenenti circa 300 g. di hashish. Lo stupefacente era stato occultato dietro il sedile del conducente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato ed accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.