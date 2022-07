Carabinieri di Giugliano in azione, arrestati tre ladri d’auto. Dopo un’accurata indagine, i militari dell’arma finalmente sono riusciti ad ammanettare 3 soggetti che da mesi rubavano veicoli in sosta tra Napoli e in provincia.

Napoli arrestati 3 ladri d’auto: i nomi

A finire in manette Francesco Liccardo Grasso, 52enne di Mugnano, Gianluigi Molfetta e Massimo Russo rispettivamente di 30 e 50 anni di Secondigliano. Secondo quanto ricostruito, hanno tentato di rubare una Smart parcheggiata in via Aniello Falcone a Napoli, nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, giovedì 21 luglio, i militari, durante un appostamento, hanno notato che Molfetta e Russo – scesi da un’auto guidata da Liccardo – avevano forzato la portiera di una Smart per poi entrare al suo interno. I due hanno tentato di mettere in moto l’auto parcheggiata con un dispositivo elettronico capace di interferire con la centralina dell’auto.