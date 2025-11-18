È stata smantellata la rete specializzata nei furti di auto e moto tra il Casertano e le zone limitrofe. I carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, colpendo 11 persone sospettate di furto, ricettazione e riciclaggio in concorso.

Capua, smantellata la banda dei furti d’auto: 8 arresti nel Casertano

In totale sono 12 gli indagati destinatari di provvedimenti: per otto è scattato il regime dei domiciliari, tre dovranno rispettare l’obbligo di dimora e uno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il blitz rappresenta il punto di arrivo di un’indagine complessa e protrattasi dal dicembre 2022 al giugno 2024, condotta dalla Sezione Operativa dei carabinieri di Capua sotto il coordinamento della Procura.

Il gruppo non sarebbe stato solo dedito al furto di veicoli — otto automobili e due motocicli — effettuati tramite la manomissione dei sistemi di chiusura, ma anche alla ricettazione e al riciclaggio di mezzi rubati o dei loro componenti. Secondo gli accertamenti, gli indagati avrebbero alterato telai e targhe di almeno venticinque auto e un motociclo, sostituendo le matricole originali con numeri fittizi per reimmettere i veicoli sul mercato illegale. L’intero volume d’affari illecito è stimato in oltre 200mila euro.