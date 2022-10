Palpeggia e offre soldi a una ragazzina del liceo. E’ quanto sarebbe accaduto questa mattina in via Napoli a Capua, nei pressi del Parco delle Fortificazioni. A segnalare l’episodio un cittadino nei gruppo Facebook della città.

Palpeggia ragazzina del liceo in strada e le offre dei soldi: caccia al pedofilo

La vicenda è stata raccontata nella community di Facebook “S.P.Q.C. Capua ai Capuani”. In base a quanto ricostruito, la vittima sarebbe una giovane studentessa frequentante il secondo anno delle superiori. La ragazzina, all’uscita di scuola, sarebbe stata avvicinata da un uomo in bicicletta. Il molestatore ha cominciato a toccare la giovane e a palpeggiarla offrendole soldi prelevati dalle tasche dei pantaloni.

Fortunatamente la giovanissima è riuscita a scappare e a sfuggire alle insistenti avances del ciclista. A quel punto il pedofilo, falliti i tentativi di adescamento, ha ripreso a pedalare lungo via Napoli facendo perdere le sue tracce. Non è chiaro se quest’ultimo abbia espressamente richiesto delle prestazioni di naturale sessuale in cambio di danaro. L’autore del post, comunque, ha concluso la sua denuncia chiedendo al sindaco di Capua, Adolfo Villani, invitandolo ad istituire un servizio di sorveglianza nei pressi degli istituti del territorio nell’orario di inizio e fine lezioni.