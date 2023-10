Un malore fatale avrebbe strappato alla vita Gennaro Tessitore, il 48enne trovato morto nella sua abitazione di Capua.

Capua, trovato morto in casa: Gennaro aveva 48 anni

Teatro della tragedia un appartamento in via corte della Bagliva. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. I parenti hanno trovato Gennaro in casa che non dava segni di vita. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Vani i tentativi di rianimazione.

Alla base del decesso un malore fatale. Forse un infarto che ha colpito il 48enne nel sonno. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di non disporre l’autopsia. I funerali si terranno oggi alle 16 nella Cattedrale di Capua. Appresa la notizia, sono stati tantissimi i messaggi di addio e cordoglio ai familiari.