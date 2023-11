Il 13esimo turno di Serie C si apre domani, sabato 11 novembre, con l’anticipo con vedrà impegnata la Casertana in casa delle Virtus Francavilla.

Capolista Juve Stabia riceve il Foggia, lunedì Benevento-Giugliano

I falchetti non vogliono fermarsi dopo la 4 vittorie consecutive e consolidare la posizione in zona play off. La Turris, dopo la sconfitta proprio con la Casertana, riceve invece il Monopoli: due squadre divisa da solo un punto a caccia di risultati per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il Sorrento, attualmente penultimo, sarà invece impegnato nella difficile sfida col Taranto, una delle sorprese di questo avvio di campionato anche se reduce dalla sconfitta casalinga con la Juve Stabia. L’Avellino, dopo lo stop a sorpresa al Partenio (1-1 con la Virtus Francavilla) proverà ad inseguire il vertice con l’impegno a Brindisi.

Lunedì sera poi la capolista Juve Stabia riceve il Foggia al Romeo Menti, mentre il Giugliano va in casa della seconda della classe Benevento. I tigrotti vogliono continuare col gioco ritrovato con Bertotto, due vittorie consecutive in campionato (nonostante l’eliminazione col Latina della Coppa Italia in settimana) e proveranno il colpo allo stadio Vigorito.