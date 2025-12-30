Un Capodanno dal doppio volto quello che attende Napoli e la Campania. La notte di San Silvestro sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e cieli in gran parte sereni, ma il clima sarà decisamente rigido. Le piogge, protagoniste delle scorse settimane, lasceranno spazio al bel tempo, mentre le temperature subiranno un brusco calo, portando freddo intenso e gelo diffuso su tutta la regione.

Capodanno al gelo in Campania, previste minime sottozero anche in pianura

Fino al 30 dicembre la presenza di un debole campo di alta pressione garantirà una certa stabilità atmosferica. A partire dal 31 dicembre, però, lo scenario cambierà sensibilmente. Un potente anticiclone posizionato sull’area scandinava agirà come una barriera, bloccando il normale flusso delle correnti atlantiche più miti e favorendo la discesa di aria molto fredda proveniente dalle regioni artiche e dalla Russia verso il Mediterraneo.

Questa determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie stagionali. Il freddo sarà il vero protagonista dei festeggiamenti di fine anno e del primo giorno del 2026, soprattutto nelle ore notturne, quando il gelo si farà sentire. Le temperature scenderanno bruscamente e nell’entroterra le minime scivoleranno sotto lo zero termico, mentre le massime non supereranno i dieci gradi. I valori più rigidi nel Sannio e in Irpinia, dove si toccheranno i -5 gradi. Previste nevicate anche a quote basse. Soltanto a partire da venerdì 2 gennaio il termometro riprenderà lentamente a salire verso valori più stabili.