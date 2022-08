E’ ricoverata in gravi condizioni una bimba napoletana ustionata dalla fiamma partita nel tentativo di accendere uno zampirone. La piccola era in vacanza con la famiglia in località Laura di Capaccio Paestum, nel Cilento. Dopo l’incidente domestico per lei è scattato il trasporto in elisoccorso prima a Battipaglia e poi a Napoli.

Capaccio Paestum, bimba napoletana in vacanza ustionata da uno zampirone

La vicenda – come racconta Il Mattino – è avvenuta nel pomeriggio di ieri. La bimba, di appena 9 anni, era nel girato di una villetta a pochi passi dal litorale, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la famiglia. A causa della presenza di zanzare, avrebbe deciso di accendere uno zampirone. Tuttavia, dopo i primi tentativi falliti, ha deciso di aiutarsi con una bottiglia di alcool. A quel punto si è consumato il dramma: una fiamma di ritorno ha travolto la piccola e le ha dato fuoco. Le urla strazianti della minorenne hanno richiamato l’attenzione dei genitori che hanno subito chiamato i soccorsi.

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Battipaglia, le sono state riscontrate ustioni sul 40% del corpo. Una situazione critica che ha spinto i sanitari a chiederne l’immediato trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove attualmente la bimba è ricoverata. Non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite dall’ombelico al collo. Sotto choc i genitori, che hanno assistito a una scena terribile nel giardino della villetta normalmente usato per trascorrere momenti di relax. Incidenti simili sono molto diffusi. Soltanto lo scorso luglio raccontavamo la morte di Filippo Marzatico di Casoria, il deejay di 20 anni ucciso da una fiamma di ritorno partita nel tentativo di accendere il barbecue.