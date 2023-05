Precipita nel caos il traffico tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo. L’ingresso di via Colonne, già interessata dai lavori Eav, è stato improvvisamente chiuso alla circolazione stradale. Alla base della decisione una perdita idrica.

Caos traffico tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo: chiude via Colonne

Questa mattina migliaia di automobilisti si sono ritrovati una transenna che sbarra il transito verso via Colonne. L’accesso, nonostante il cantiere già in corso, era parzialmente aperto al traffico per consentire il deflusso veicolare in direzione Giugliano. Con l’imprevista chiusura scattata questa mattina l’incrocio tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo si è trasformato in un imbuto.

Tra le ragioni ci sarebbe una perdita d’acqua indipendente dai lavori Eav in corso nello stesso tratto stradale. Gli automobilisti, impossibilitati a svoltare, sono così costretti a proseguire in direzione via Roma a Melito oppure a fare inversione di marcia e scegliere percorsi alternativi. A complicare la situazione del traffico anche la chiusura dell’Asse Perimetrale, che già costringe centinaia di pendolari ad attraversare Melito per raggiungere Napoli.