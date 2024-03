Torna a chiudere l’accesso di via Colonne all’incrocio con Melito e Sant’Antimo. Da ieri l’ingresso a ridosso del cantiere che consente di procedere verso Giugliano è nuovamente interdetto alle auto e questo sta aggravando ulteriormente la viabilità della zona.

Caos traffico tra Giugliano e Melito, chiude di nuovo l’accesso di via Colonne

La ditta ha fatto sapere che la chiusura è dovuta a un cedimento sotterraneo su cui sono necessarie indagini e ispezioni. Fino a che non sarà chiara l’entità del cedimento non sarà possibile riaprire l’arteria. La chiusura per due giorni c’era già stata la scorsa settimana.

Come se non bastasse dunque il cantiere Eav sul sistema fognario, gli accessi chiusi, la pessima viabilità alternativa, ora a ingolfare la zona e renderla una vera e proprio gimcana c’è anche l’interdizione da via Colonne.

Questo sta rendendo la zona un inferno di traffico a tutte le ore, vista anche la mancata comunicazione alla cittadinanza della chiusura e l’assenza di agenti della municipale a dirigere il traffico. Gli automobilisti si ritrovano a salire su marciapiedi dato che il cantiere è avanzato e invade ormai la gran parte della carreggiata e per chi abita o ha attività in zona è un tormento tra clacson, smog e code infinite di auto.

In particolare a sopportare il carico di auto è via Gioberti che è ormai l’unica via di accesso a Giugliano da un lato e via Appia dall’altro. Una situazione che si trascina con innumerevoli ritardi da due anni e che di tanto in tanto peggiora trasformandosi in una vera trappola.