Continua a tenere banco la questione del traffico intenso ad Aversa. Secondo il sindaco Francesco Matacena, si tratta di una criticità che persiste da anni, aggravata dal fatto che la città normanna, con una superficie di circa 9 km², è piccola, ma ricca di servizi. Con i suoi più di 50mila abitanti, Aversa è tra le città della provincia di Caserta più densamente popolate.

Caos traffico Aversa, Matacena: “Con piano traffico proviamo a migliorarlo. Tassa ai non residenti? Valuteremo osservazioni”

A peggiorare ulteriormente il problema del traffico, contribuisce anche la presenza di quindici scuole, tre sedi dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Tribunale di Napoli Nord, oltre a uno degli ospedali più frequentati della regione, secondo solo al Cardarelli di Napoli per numero di accessi giornalieri.

Una possibile soluzione per alleggerire il traffico cittadino potrebbe essere rappresentata dalle misure contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano, redatto dal professor Caternì della facoltà di ingegneria della Vanvitelli e presentato recentemente in un incontro al Comune. “Credo che ci voglia coraggio, fermezza e determinazione”, ha dichiarato il primo cittadino.

In merito all‘ipotesi avanzata dal professor Cartenì di introdurre una tassa per i non residenti – che si applicherebbe al momento del pagamento della sosta, con un costo stimato di circa 50 centesimi – il sindaco Matacena ha risposto a chi, tra la maggioranza, ha espresso perplessità su questo “dazio”: “Il percorso è lungo, va prima approvato in Giunta. Noi raccoglieremo osservazioni e mi auguro che queste siano costruttive. E questo ci porterà, forse, a un risultato epocale per Aversa”.