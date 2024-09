Un presidio fisso della Polizia Locale all’esterno delle scuole per arginare il problema del traffico ad Aversa, particolarmente intenso già dalle prime ore del mattino: questa è l’indicazione che è stata data dal sindaco Franco Matacena e l’Assessora alla Polizia Municipale Eufrasia Cannolicchio al comandante della Municipale Stefano Guarino in un tavolo che si è tenuto questa mattina in municipio per affrontare la questione degli ingorghi e delle lunghe code in città.

Da quando le scuole hanno riaperto, le arterie stradali sono intasate di veicoli, e accompagnare i propri figli a scuola o andare al lavoro è diventata un’odissea per molti cittadini.

