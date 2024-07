È ancora caos all’aeroporto di Capodichino a Napoli. Dopo il blocco informatico che lo scorso 19 luglio ha stravolto l’intero sistema di volo internazionale, anche oggi – lunedì 22 luglio – lo scalo partenopeo sta vivendo grossi disagi con numerosi voli ritardati o cancellati.

Decine di voli cancellati all’aeroporto di Napoli-Capodichino

Non è chiaro se la causa sia la stessa, vale a dire un problema di aggiornamento al software di sicurezza Crowdstrike che ha messo nei guai milioni di utenti di Microsoft Windows nel mondo, dalle compagnie aeree e ferroviarie a banche, Borse e ospedali.

Le ragioni precise delle interruzioni di oggi non sono state divulgate, ma l’impatto è esteso e colpisce una vasta gamma di destinazioni.

I primi ritardi si sono registrati già questa mattina con i voli per Atene (partito con oltre 100 minuti di ritardo) Genova (70 minuti) Istanbul e New York (40 minuti).

Sono stati invece cancellati i voli delle 10:40 per Atene e 10:50 per Dubrovnik (compagnia EasyJet). Stessa sorte per quello per Breslavia delle 14:00 (Ryanair) e Atene delle 17:50 (EasyJet).

Altri ritardi che superano l’ora si registrano anche per le compagnie ITA, Volotea, WizzAir Malta, Lufthansa sia per mete nazionali che internazionali.

Vacanze rimandate per centinaia di viaggiatori

Le interruzioni inaspettate hanno causato notevole frustrazione tra i passeggeri, molti dei quali hanno espresso il loro disappunto sui social media cercando informazioni.

Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato dei loro voli direttamente con le compagnie aeree. Coloro che si trovano in aeroporto dovrebbero restare aggiornati attraverso gli annunci e consultare il personale dell’aeroporto per assistenza.

Per gli ultimi aggiornamenti, i passeggeri possono controllare il sito web dell’Aeroporto di Napoli o contattare le rispettive compagnie aeree.