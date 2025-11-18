Cantone ritira richiesta di trasferimento a Napoli Nord: resta alla guida della Procura di Perugia

Raffaele Cantone continuerà a dirigere la Procura di Perugia. Come anticipa l’ANSA, il magistrato ha deciso di ritirare la propria richiesta di trasferimento alla Procura di Napoli Nord, scelta che il Csm ha preso atto accogliendo formalmente la rinuncia.

Cantone ha spiegato di aver fatto un passo indietro per evitare di lasciare scoperto un ufficio già in difficoltà: a Perugia, infatti, da aprile manca il procuratore aggiunto dopo il pensionamento di Giuseppe Petrazzini. Un vuoto che, unito al peso delle inchieste in corso, lo ha spinto a restare. L’ufficio umbro è competente per tutte le indagini che riguardano magistrati del distretto di Roma, sia come indagati sia come persone offese, e gestisce quindi fascicoli particolarmente delicati. Alla guida della Procura di Perugia dal 29 giugno 2020, Cantone ha comunque presentato anche candidatura per l’incarico di procuratore capo di Salerno, un’istanza che sarà valutata dal Csm all’inizio del prossimo anno.