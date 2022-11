Una situazione insostenibile per automobilisti e commercianti. Via Appia ancora stretta nella morsa dei lavori. Il cantiere continua a creare disagi per la viabilità e per i commercianti i quali sono esasperati. “Di questo passo – ci raccontano – siamo costretti a chiudere”.

Come se non bastasse la porzione di strada su cui vi transitano le auto è stata asfaltata qualche tempo fa, ma dopo le piogge di questi giorni è ridotta così, ad un colabrodo.