Mirati controlli per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, dai Carabinieri presso un cantiere edile situato nel centro cittadino di Caserta.

Cantiere edile non in regola a Caserta: Carabinieri denunciano due persone

I militari dell’Arma, appartenenti alla Stazione del capoluogo e supportati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un’ispezione presso il cantiere di via Acquaviva. A seguito delle irregolarità e omissioni riscontrate, due persone sono state denunciate in stato di libertà.

Si tratta degli amministratori delle due società incaricate dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione. Durante i controlli, i Carabinieri hanno accertato l’omessa visita medica di un lavoratore, risultato anche privo di regolare contratto di assunzione. Inoltre, sono state rilevate numerose violazioni relative alla redazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio), alla predisposizione di protezioni adeguate contro la caduta nel vuoto, al Piano Operativo di Sicurezza, all’installazione di impianti elettrici a norma e all’utilizzo di attrezzature conformi alla normativa.

Per le violazioni accertate, ai due amministratori unici sono state elevate ammende per un totale di 45.000 euro e sanzioni amministrative per 9.400 euro.

Inoltre, a causa dell’impiego di un lavoratore in nero e delle gravi carenze in materia di sicurezza, è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale di una delle società sanzionate.