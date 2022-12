Canti natalizi, mercatini, giochi e allestimenti. Il Natale arriva alla Kindergarten con una grande festa dedicata agli alunni e alle famiglie Un momento di condivisione per scambiarsi gli auguri di buone feste in una ambientazione magica.

I piccoli alunni si sono esibiti in canti e hanno avuto poi modo di interagire in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale allestito nel giardino della storica scuola di via Roma a Giugliano. Nel corso dell’anno scolastico i piccoli sono impegnati in tante attività extracurricolari tra canto, ballo e sport e queste occasioni diventano un palco importante per esibirsi e divertirsi.