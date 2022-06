Tentato furto a scuola finisce in tragedia: 33enne muore dissanguato

È finito in tragedia il tentativo di furto all’interno di un istituto scolastico a Canicattì. Un ragazzo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, si era intrufolato nel liceo scientifico Sciascia di via Pasolini, per rubare alcune monete presenti nel distributore automatico.

Tragedia a scuola, morto 33enne

Il giovane, una volta scavalcato il cancello dell’istituto, ha mandato in frantumi il vetro del distributore procurandosi una profonda ferita al braccio che gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il giovane, infatti, non è riuscito più ad alzarsi per chiudere aiuto, ed è morto per dissanguamento.