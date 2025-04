Ha provato a dare fuoco alla casa della mamma dopo il rifiuto di quest’ultima di dargli i soldi. A finire in manette, a Cancello Arnone, nel casertano, un 22enne sorpreso dalla donna a cospargere di liquido infiammabile il corridoio dell’appartamento.

Cancello Arnone, cosparge di alcol il corridoio della casa: 22enne arrestato con l’accendino in mano

Quando la donna è rientrata a casa all’ora di pranzo, accompagnata da una vicina di casa, è stata subito assalita da un forte odore di alcol. Le sono bastati pochi istanti per rendersi conto che il figlio 22enne, in preda all’ira, dopo aver sfondato con una spranga la porta della cucina, stava impregnando alcuni strappi di carta assorbente con il liquido infiammabile e li stava cospargendo sul tavolo e sui fornelli.

Alla vista della madre il giovane avrebbe cominciato ad inveire violentemente contro di lei, minacciandola che avrebbe dato fuoco alla casa se non le avesse immediatamente consegnato del denaro. Esasperata dalla situazione e seriamente preoccupata per la propria incolumità, la 55enne non ha esitato a comporre il numero di emergenza “112” e a chiedere aiuto ai Carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

Al loro arrivo presso l’indirizzo segnalato nel comune di Cancello ed Arnone, nel casertano, i militari della locale Stazione hanno trovato ad attenderli in casa la vittima, visibilmente provata e, poco distante, in forte stato di agitazione e ancora in possesso dell’accendino, il figlio 22enne.

Il giovane, dopo una breve mediazione, è stato calmato dai carabinieri che lo hanno bloccato togliendogli dalle mani l’accendino con il quale minacciava di appiccare il fuoco all’abitazione e allontanando da lui la bottiglia di alcol contente ancora del liquido.

La donna, presa dallo sconforto, ha subito denunciato che non era la prima volta che il figlio usava nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi, ma che tale insostenibile situazione andava avanti ormai da troppo tempo. Il motivo scatenante era sempre lo stesso, le continue pretese di denaro alle quali lei non era più in grado di far fronte. Dopo la formalizzazione della querela i militari dell’Arma hanno arrestato il 22enne che, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.