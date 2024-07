Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Sarebbe in corso uno sciame sismico partito dalle 15 di oggi, martedì 2 luglio. Tre i terremoti di magnitudo più alta registrati al momento: la prima e la seconda, rispettivamente di 2.9 e 2.7 alle 15 e 10, e la seconda di magnitudo 2.8 alle 15 e 13.

Campi Flegrei, sciame sismico in corso: almeno tre scosse tra Pozzuoli e Bagnoli

Gli eventi sismici sono stati particolarmente avvertiti a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. L’epicentro in mare, nello specchio d’acqua antistante Bagnoli e via Dazio, Pozzuoli. Diversi residenti spaventati in molti quartieri del capoluogo: prima delle scosse è stato avvertito anche un forte boato.

Al momento non si registrano danni o feriti. Numeroso e folto come di consueto il tam tam in rete: segnalazioni arrivano da tutta l’area di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, ma anche nei quartieri più occidentali di Napoli, come Fuorigrotta, Soccavo e Pianura.

Quarta scossa

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia informa che una quarta scossa è stata poi rilevata dai sismografi alle 15 e 14, di magnitudo 2.5, sempre a largo di via Napoli, al confine tra Bagnoli e Pozzuoli.