Continua a tremare la terra nei Campi Flegrei. Ben otto le scosse registrate nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, tutte di magnitudo inferiore a 2.0. L’ultima alle 7 e 44 con epicentro a Pozzuoli e una profondità di 2 chilometri e 400 metri.

Campi Flegrei, otto scosse nella notte. La più forte ieri sera di magnitudo 2.5

Le scosse più intense però si sono registrate ieri sera, 12 febbraio. Alle 22 e 42 un evento di magnitudo 2.4, seguito alle 23 e 27 da un sisma di magnitudo 2.5 avvertito anche a Napoli e in molti comuni della provincia, tra cui Marano, Giugliano, Quarto, Villaricca e Qualiano. Per fortuna lo sciame sismico non ha provocato danni a cose o persone, ma è evidente una ripresa dell’attività bradisismica dopo alcune settimane di stasi. Tam tam sui social e tanta preoccupazione tra i residenti.

Trema anche il Vesuvio ma i due eventi non sono collegati

Piccola scossa anche sul Vesuvio, sempre nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Alle 4 e 23 un terremoto di magnitudo 1.5 ha colpito l’area del cratere nel territorio comunale di Ottaviano. Il fenomeno però non è collegato in nessun modo ai Campi Flegrei, come già spiegato in altre circostanze dall’Osservatorio Vesuviano.