Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.9: paura tra la popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita poco dopo le 13 a Napoli e in diversi comuni della provincia. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle 13.32 con una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV di Napoli.

La bassa profondità dell’evento ha reso la scossa particolarmente percepibile dalla popolazione, soprattutto nei quartieri della città e nei comuni più vicini all’epicentro. Numerose segnalazioni sono giunte dai social, dove gli utenti hanno raccontato di aver avvertito un boato seguito da un tremore durato pochi secondi.

Al momento, non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, la scossa ha generato preoccupazione, soprattutto in un’area già soggetta a fenomeni sismici legati alla caldera dei Campi Flegrei. Gli esperti dell’INGV monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi.