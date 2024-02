Era poco dopo la mezzanotte, intorno a 0:05 minuti quando la terra ha tremato: dapprima, un forte boato che ha preceduto il movimento della terra svegliando i residenti del Comune di Pozzuoli, il quartiere di Monteruscello, il Comune di Quarto e Pianura. Due le scosse registrate dai sismografi nel giro di pochi minuti. La prima di magnitudo 1,7 e la seconda, venti minuti dopo, di magnitudo 1.0.

Campi Flegrei, due scosse di terremoto in venti minuti: torna la paura tra i residenti

Entrambi gli eventi hanno avuto l’epicentro in Costa d’Agnano. Il primo con una profondità di 2,9 km; il secondo di 2.2. Per fortuna nessun danno, anche se il sisma è stato distintamente avvertito in quasi tutti i comuni dell’area flegrea e nei quartieri occidentali del capoluogo.

Il nuovo anno ha aperto le porte a una fase di sollevamento del suolo che, allo stato attuale, secondo i dati forniti dall’Ingv, vede un valore medio di velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione, di circa 10±3 mm/mese. Stando a quanto reso noto dall’ultimo bollettino, quello dal 22 al 28 gennaio, nell’area dei Campi Flegrei sono stati localizzati 59 terremoti.

L’incubo delle scosse

Nella popolazione torna dunque l’allarme dopo mesi di calma apparente. Una preoccupazione che sembrava essere archiviata con il 2023. Nella memoria degli abitanti è ancora fresca l’esperienza dello scorso autunno, quando la terra tremava con frequenza quasi quotidiana e con una capacità tellurica spesso superiore a magnitudo 4.0.